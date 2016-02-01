Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S8 Active
726
4000 mAh
12 MP
5.8"
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
Tasarım
Samsung Galaxy S8 Active
3.5 (2 oy)

Boyutları 151.9 x 74.9 x 9.9 mm
Ağırlığı 208 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.5%
Ekran Hacmi 85.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 506 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Meteor Grisi, Tungsten Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 120 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy S8 Active Fiyatı 850 $
Editör Puanı 88.25
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy S8 Active Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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