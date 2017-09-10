Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus
2320
3500 mAh
12 MP
6.2"
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri

Samsung firması, dünyanın en iyi ikinci akıllı telefon üretici firması olarak bilinmektedir. Şimdilerde ise; Samsung Galaxy S8 Plus üzerine çalışmaları ve kısa zamanda piyasaya sürmesiyle birlikte; Note 7’deki fiyaskoyu unutturmayı planlıyor.

6.2 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip olan ekranında, 529 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmektedir.

4 adet 2.45 GHz hızında, 4 adet ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy S8 Plus, Adreno 540 grafik işlemcisine de sahip. 4 RAM ve 64 ve 128 GB dahili depolama alanlarıyla fırsat sunan akıllı telefonda, 12 MP çözünürlükte çift arka kamera yer alırken; 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş.

Aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olacak.
Tasarım
Samsung Galaxy S8 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 159.5 x 73.4 x 8.1 mm
Ağırlığı 173 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.0%
Piksel Yoğunluğu 529 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var - IP68
Kamera Özellikleri
Çift Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama, Oto HDR
Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@60fps
1080p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8895 Octa
İşlemci 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var
Batarya 3.500 mAh
Sar Değeri 0.27 W/kg (kafa) - 1.00 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı 4500 ₺
Editör Puanı 93.75
Çıkış Tarihi 21 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy S8 Plus Diğer Teknik Özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 YORUMLAR

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Samsung firması, dünyanın en iyi ikinci akıllı telefon üretici firması olarak bilinmektedir. Şimdilerde ise; Samsung Galaxy S8 Plus üzerine çalışmaları ve kısa zamanda piyasaya sürmesiyle birlikte; Note 7’deki fiyaskoyu unutturmayı planlıyor. 6.2 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip olan ekranında, 529 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmektedir. 4 adet 2.45 GHz hızında, 4 adet ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy S8 Plus, Adreno 540 grafik işlemcisine de sahip. 4 RAM ve 64 ve 128 GB dahili depolama alanlarıyla fırsat sunan akıllı telefonda, 12 MP çözünürlükte çift arka kamera yer alırken; 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olacak.