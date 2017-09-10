Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri

Samsung firması, dünyanın en iyi ikinci akıllı telefon üretici firması olarak bilinmektedir. Şimdilerde ise; Samsung Galaxy S8 Plus üzerine çalışmaları ve kısa zamanda piyasaya sürmesiyle birlikte; Note 7’deki fiyaskoyu unutturmayı planlıyor. 6.2 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip olan ekranında, 529 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmektedir. 4 adet 2.45 GHz hızında, 4 adet ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy S8 Plus, Adreno 540 grafik işlemcisine de sahip. 4 RAM ve 64 ve 128 GB dahili depolama alanlarıyla fırsat sunan akıllı telefonda, 12 MP çözünürlükte çift arka kamera yer alırken; 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olacak.