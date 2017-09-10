|Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri
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Samsung firması, dünyanın en iyi ikinci akıllı telefon üretici firması olarak bilinmektedir. Şimdilerde ise; Samsung Galaxy S8 Plus üzerine çalışmaları ve kısa zamanda piyasaya sürmesiyle birlikte; Note 7’deki fiyaskoyu unutturmayı planlıyor.
6.2 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip olan ekranında, 529 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmektedir.
4 adet 2.45 GHz hızında, 4 adet ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy S8 Plus, Adreno 540 grafik işlemcisine de sahip. 4 RAM ve 64 ve 128 GB dahili depolama alanlarıyla fırsat sunan akıllı telefonda, 12 MP çözünürlükte çift arka kamera yer alırken; 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş.
Aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olacak.
| Tasarım
|Boyutları
|159.5 x 73.4 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|173 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.0%
|Piksel Yoğunluğu
|529 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var - IP68
|Kamera Özellikleri
|Çift Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama, Oto HDR
|Ön Kamera Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@60fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 8895 Octa
|İşlemci
|4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.500 mAh
|Sar Değeri
|0.27 W/kg (kafa) - 1.00 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı
|4500 ₺
|Editör Puanı
|93.75
|Çıkış Tarihi
|21 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy S8 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung firması, dünyanın en iyi ikinci akıllı telefon üretici firması olarak bilinmektedir. Şimdilerde ise; Samsung Galaxy S8 Plus üzerine çalışmaları ve kısa zamanda piyasaya sürmesiyle birlikte; Note 7’deki fiyaskoyu unutturmayı planlıyor. 6.2 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip olan ekranında, 529 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmektedir. 4 adet 2.45 GHz hızında, 4 adet ise; 1.9 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdekli Kyro işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy S8 Plus, Adreno 540 grafik işlemcisine de sahip. 4 RAM ve 64 ve 128 GB dahili depolama alanlarıyla fırsat sunan akıllı telefonda, 12 MP çözünürlükte çift arka kamera yer alırken; 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve LTE desteğiyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh gücünde dev bir bataryaya sahip olacak.
Samsung’mu Apple’mi Sonny’mi hangisi kullanıma daha çok el verişli
Kesinlikle iPhone 🙂