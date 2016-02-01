Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus
722
3500 mAh
12 MP
6.2"
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri

Samsung Galaxy S9 Plus cep telefonu, Mart 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 531 piksellik bir PPI değerine ve 1440 x 2960 piksele sahip 6.20 inçlik bir dokunmatik ekranla geliyor.

Samsung Galaxy S9 +, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 işlemci tarafından destekleniyor ve 6GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Samsung Galaxy S9 + oldukça başarılı. Arka tarafta 12+12 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerayı kullanıyor.

Samsung Galaxy S9 + Android 8.0 çalışır ve bir 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile desteklenmektedir. 158.10 x 73.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve USB OTG’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
Tasarım
Samsung Galaxy S9 Plus
4.5 (2 oy)

Boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 189 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.2%
Ekran Hacmi 98.3 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 94
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy S9 Plus Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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