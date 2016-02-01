|Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri
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Samsung Galaxy S9 Plus cep telefonu, Mart 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 531 piksellik bir PPI değerine ve 1440 x 2960 piksele sahip 6.20 inçlik bir dokunmatik ekranla geliyor.
Samsung Galaxy S9 +, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 işlemci tarafından destekleniyor ve 6GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Samsung Galaxy S9 + oldukça başarılı. Arka tarafta 12+12 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerayı kullanıyor.
Samsung Galaxy S9 + Android 8.0 çalışır ve bir 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile desteklenmektedir. 158.10 x 73.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve USB OTG’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.2%
|Ekran Hacmi
|98.3 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|529 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.6
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 9810 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP18
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|94
|Çıkış Tarihi
|01 Mart 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy S9 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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