Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri

Samsung Galaxy S9 Plus cep telefonu, Mart 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 531 piksellik bir PPI değerine ve 1440 x 2960 piksele sahip 6.20 inçlik bir dokunmatik ekranla geliyor.

Samsung Galaxy S9 +, 1.7GHz’lik sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 işlemci tarafından destekleniyor ve 6GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Samsung Galaxy S9 + oldukça başarılı. Arka tarafta 12+12 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerayı kullanıyor.

Samsung Galaxy S9 + Android 8.0 çalışır ve bir 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile desteklenmektedir. 158.10 x 73.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve USB OTG’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.