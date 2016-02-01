Samsung Galaxy S9 Özellikleri

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9’un 2018’ın ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin çıkmasına biraz daha süre varken Galaxy S9 hakkında bilinenleri sizler için derledik.

Samsung’un Galaxy S8 modelinin tanıtımının üzerinden daha bir yıl geçmedi ancak pek çok kişi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 modelinin nasıl olacağını merak ediyor. Galaxy S9 modeliyle ilgili bildiğimiz tüm şeyleri başlıklar halında topladık.

Tasarım

Samsung’un 2017 yılına damga vuran Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note8 modellerinin tasarımının çıkış noktası olan Galaxy S8 modelinin tasarımı kullanıcılar tarafından çok sevilmişti. 18:9 oranı sunan ince çerçeve ve sonsuz ekranlı tasarım Premium tasarımın hakkını veren detaylar olmuştu. Akıllı telefonların tasarımını Galaxy S8 ile birlikte en üst seviyeye çıkartmayı başaran Samsung’un Galaxy S9 modelinde nasıl bir tasarım sunacağı merak ediliyor. Gelen iddialara göre Samsung Galaxy S9 modeli tasarım anlamında Galaxy S8 ile benzer özellikler taşıyacak.

Parmak İzi Okuyucusu Ekranın Altına Konumlandırılacak!

Başarılı sızıntılarıyla adından söz ettiren Evan Blass’a göre Samsung Galaxy S9 modelinde fiziksel değişikliklerin yerine performans alanında değişiklikler yapacak. Ön yüzeyi Galaxy S8’e benzeyecek olan Galaxy S9 modelinin tasarım anlamındaki asıl değişikliği arkasında olacak. İddialara göre Samsung Galaxy S8’in arkasında kullandığı parmak izi okuyucusunu Galaxy S9 modelinde ya ekranla birleştirecek ya da iPhone X modelinde olduğu gibi parmak izi okuyucusunu tamamen kaldıracak. Galaxy S9 modeli ayrıca farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu renklerden birisinin koyu mor renk olması bekleniyor.

Performans

Galaxy S9 modelinde bulunacağı kesin olan şeylerden birisi de Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 845 işlemcisi. Samsung ile birlikte geliştirilen ve Samsung tarafından üretilecek olan Snapdragon 845 işlemcileri 2018 yılının amiral gemi modellerinde kullanılacakken ilk olarak Galaxy S9 modelinde kullanılacak.

Hızı ve güç verimliliği konusunda öne çıkan Snapdragon 845 işlemcisi Samsung’un sesli asistanı Bixby için özel bir yapay zeka çipi içeriyor. Bu çip ayrıca Samsung Galaxy S9’u daha güvenli hale getirebilmek için Samsung Knox ile birlikte çalışan ve biyometrik veriler ile ödeme bilgilerinin korunması için Güvenli işleme ünitesiyle birlikte gelecek.

512 GB Dahili Depolama Alanıyla Gelebilir!

Galaxy S9 yüksek performanslı bir işlemcinin yanında bir akıllı telefonda kullanılan en geniş depolama seçeneklerinden birisiyle gelebilir. Samsung’un mobil cihazlar için 512 GB’lık depolama birimi üretmeye başladığı açıklanmış ve bu depolama biriminin Samsung Galaxy S9 modelinde kullanacağını dile getirilmişti. Ancak Samsung’un Galaxy S8 modelinde 64 GB dahili depolama alanı kullanmasının ardından 512 GB’lık depolama alanına çıkması beklenmiyor. Bu sebeple Samsung Galaxy S9 modellerinde 128 GB’lık dahili depolama alanı kullanabilir. Ayrıca Samsung’un Galaxy S8 modelinde kullandığı bağlantı noktalarının aynısını (Bixby tuşu da dahil) Galaxy S9 modelinde de aynen kullanması bekleniyor.

Galaxy S9 İşletim Sistemi Ve Özellikleri

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’ün Android’in son sürümü Android 8.0 Oreo ile birlikte geleceği kesin. Samsung Galaxy S9’da ayrıca Samsung Experience 9.0 arayüzü bulunacak. Bu arayüzle birlikte yeni kenar aydınlatmaları ve yeni saatler Galaxy S9’un daha çok kişiselleştirilebilir olmasını sağlayacakken yeni akışlar ve yeni animasyonlarda kullanıcıların daha iyi Galaxy S9 deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Galaxy S9’da olması beklenen özelliklerden birisi de ekranın altına konumlandırılacak parmak izi okuyucusu. Bu özelliğin Galaxy S9’da kullanılıp kullanılmayacağı bilinmezken parmak izi sensörü üreticisi Synaptics geçtğimiz günlerde ekranın altından parmak izi okuması yapabilen yeni parmak izi sensörünü tanıtmıştı. Samsung’un bir süredir ekranın altından parmak izi okumayı test ettiği düşünüldüğünde bu özelliğin Galaxy S9 ile birlikte gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Samsung Galaxy S9 ayrıca sadece yüz tanıma sistemiyle de gelebilir.

İris Sensörü İyileştirilecek!

Gelen dedikodulara göre Galaxy S9’da kullanılacağı kesinleşen yüz tanıma teknolojisi Apple’ın iPhone X modelinde kullandığı Face ID teknolojisi kadar gelişmiş olmayacak. Face ID teknolojisinde kullanılan derinlik algılama odaklı yüz tanıma sistemi karşısında Galaxy S9’da iki boyutlu yüz tanıma sistemi bulunacak. İddialara göre Samsung Galaxy S9 modelinde kullanacağı iris sensörünün çözünürlüğünü 2 megapikselden 3 magapiksele çıkartıp kullanıcıların gözlük takarken bile tanınmasını sağlayacak.

Kamera

Samsung Galaxy S9’un belki de en çok merak edilen kısmı kamerası. Galaxy S8 modelinde tek kamera kullanarak kullanıcıların tepkisini çeken Samsung sonrasında Galaxy Note 8 modelinde çift kamera kullanmıştı. Samsung’un Galaxy Note 8 modelinde çift kamera kullanması beklenirken Samsung kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Samsung Galaxy S9 Modelinde Farklı Galaxy S9+ Modelinde Farklı Kamera Kullanabilir!

Söylentiler ve sızıntılara göre Samsung Galaxy S9 modelinde tıpkı Apple’ın iPhone 7 / 7 Plus ve 8 / 8 Plus modellerinde yaptığı gibi yapıp Galaxy S9 modelinde tek kamera kullanıp Galaxy S9+ modelinde çift kamera kullanabilir.