Samsung Z3

Samsung Z3
30
2600 mAh
8 MP
5.0"
Samsung Z3
Samsung Z3
Samsung Z3
Samsung Z3
Samsung Z3
Samsung Z3
Tasarım
Samsung Z3
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Boyutları 141.6 x 70 x 7.9 mm
Ağırlığı 137 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.5%
Ekran Hacmi 68.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum
İşlemci 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-400
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 15 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Z3 Fiyatı 110 €
Editör Puanı 52.25
Çıkış Tarihi 21 Ekim 2015
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Z3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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