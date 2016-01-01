| Tasarım
|Boyutları
|141.6 x 70 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|137 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.5%
|Ekran Hacmi
|68.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum
|İşlemci
|1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Z3 Fiyatı
|110 €
|Editör Puanı
|52.25
|Çıkış Tarihi
|21 Ekim 2015
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Z3 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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