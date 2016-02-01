Sony Xperia L1

Sony Xperia L1
641
2620 mAh
13 MP
5.5"
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1 Özellikleri

Sony Xperia L1 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia L1, 1.45GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Sony Xperia L1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksek çekim yapıyor.

Sony Xperia L1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2620mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.00 x 74.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 180 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia L1, çift SIM (GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur.
Tasarım
Sony Xperia L1
4 (3 oy)

Boyutları 151 x 74 x 8.7 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var, 4 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 24mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.620 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 639 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Sony Xperia L1 Fiyatı 1120 ₺
Editör Puanı 78
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia L1 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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