|Sony Xperia L1 Özellikleri
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Sony Xperia L1 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Sony Xperia L1, 1.45GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Sony Xperia L1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksek çekim yapıyor.
Sony Xperia L1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2620mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.00 x 74.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 180 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia L1, çift SIM (GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|151 x 74 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.6%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var, 4 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|24mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.620 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|639 Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Sony Xperia L1 Fiyatı
|1120 ₺
|Editör Puanı
|78
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia L1 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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