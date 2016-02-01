Sony Xperia L1 Özellikleri

Sony Xperia L1 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia L1, 1.45GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Sony Xperia L1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksek çekim yapıyor.

Sony Xperia L1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2620mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.00 x 74.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 180 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia L1, çift SIM (GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur.