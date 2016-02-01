|Sony Xperia L2 Özellikleri
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Ocak 2018’de Sony Xperia L2 akıllı telefon piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Sony Xperia L2, 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar bakımından Sony Xperia L2, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor.
Sony Xperia L2, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 150.00 x 78.00 x 9.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia L2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|150 x 78 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|178 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3.1" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia L2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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