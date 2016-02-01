Sony Xperia L2

Sony Xperia L2
616
3300 mAh
13 MP
5.5"
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia L2 Özellikleri

Ocak 2018’de Sony Xperia L2 akıllı telefon piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia L2, 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar bakımından Sony Xperia L2, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor.

Sony Xperia L2, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 150.00 x 78.00 x 9.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia L2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Sony Xperia L2
3 (2 oy)

Boyutları 150 x 78 x 9.8 mm
Ağırlığı 178 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3.1" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 70
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia L2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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