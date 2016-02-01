Sony Xperia L2 Özellikleri

Ocak 2018’de Sony Xperia L2 akıllı telefon piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia L2, 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar bakımından Sony Xperia L2, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera içeriyor.

Sony Xperia L2, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 150.00 x 78.00 x 9.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia L2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.