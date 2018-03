Sony Xperia R1 Plus Özellikleri

Sony Xperia R1 Plus akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Sony Xperia R1 Plus, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Sony Xperia R1 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Sony Xperia R1 Plus, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2620mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.00 x 73.20 x 8.89 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 154 gram. Sony Xperia R1 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.