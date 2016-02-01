Sony Xperia R1 Plus

Sony Xperia R1 Plus
150
2620 mAh
13 MP
5.2"
Sony Xperia R1 Plus
Sony Xperia R1 Plus
Sony Xperia R1 Plus
Sony Xperia R1 Plus
Sony Xperia R1 Plus
Sony Xperia R1 Plus Özellikleri

Sony Xperia R1 Plus akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Sony Xperia R1 Plus, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Sony Xperia R1 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor.

Sony Xperia R1 Plus, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2620mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.00 x 73.20 x 8.89 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 154 gram.

Sony Xperia R1 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Sony Xperia R1 Plus
3 (2 oy)

Boyutları 146 x 73.2 x 8.9 mm
Ağırlığı 154 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.620 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 72
Çıkış Tarihi 10 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia R1 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here