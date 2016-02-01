|Sony Xperia XA1 Plus Özellikleri
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Sony Xperia XA1 Plus akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve muhtemelen ekim ayında satışa çıkacaj. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Sony Xperia XA1 Plus, 1.6GHz hızında 8 çekirdeği Mediatek Helio P20 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Sony Xperia XA1 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Sony Xperia XA1 Plus, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3430mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.00 x 75.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XA1 Plus, Nano-SIM kullanan tek hatlı bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart desteği de sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Son olarak Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, , Parmak izi sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|155 x 75 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Pembe, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek Helio P20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.430 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XA1 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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