Sony Xperia XA1 Plus Özellikleri

Sony Xperia XA1 Plus akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve muhtemelen ekim ayında satışa çıkacaj. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Sony Xperia XA1 Plus, 1.6GHz hızında 8 çekirdeği Mediatek Helio P20 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Sony Xperia XA1 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor. Sony Xperia XA1 Plus, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3430mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.00 x 75.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır. Sony Xperia XA1 Plus, Nano-SIM kullanan tek hatlı bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart desteği de sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Son olarak Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, , Parmak izi sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.