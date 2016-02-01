Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XA1 Plus
323
3430 mAh
23 MP
5.5"
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus Özellikleri

Sony Xperia XA1 Plus akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve muhtemelen ekim ayında satışa çıkacaj. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia XA1 Plus, 1.6GHz hızında 8 çekirdeği Mediatek Helio P20 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Sony Xperia XA1 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Sony Xperia XA1 Plus, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3430mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.00 x 75.00 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XA1 Plus, Nano-SIM kullanan tek hatlı bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart desteği de sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Son olarak Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, , Parmak izi sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Sony Xperia XA1 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 155 x 75 x 8.7 mm
Ağırlığı 189 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Pembe, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.430 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 81
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XA1 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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