Sony Xperia XA2 Ultra Özellikleri

Sony Xperia XA2 Ultra akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia XA2 Ultra, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar bakımındand Sony Xperia XA2 Ultra arka tarafında 23 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kameraya sahip. Anlaşılan Sony selfie kullanıcılarını hedefliyor.

Sony Xperia XA2 Ultra, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3580mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.00 x 80.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 221 gramdır.

Sony Xperia XA2 Ultra, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.