|Sony Xperia XA2 Ultra Özellikleri
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Sony Xperia XA2 Ultra akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Sony Xperia XA2 Ultra, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar bakımındand Sony Xperia XA2 Ultra arka tarafında 23 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kameraya sahip. Anlaşılan Sony selfie kullanıcılarını hedefliyor.
Sony Xperia XA2 Ultra, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3580mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.00 x 80.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 221 gramdır.
Sony Xperia XA2 Ultra, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|163 x 80 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|221 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|OIS
1/2.6" sensör
23mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|İşlemci
|Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.580 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.5
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XA2 Ultra Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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