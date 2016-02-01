Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XA2 Ultra
955
3580 mAh
23 MP
6"
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra Özellikleri

Sony Xperia XA2 Ultra akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia XA2 Ultra, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar bakımındand Sony Xperia XA2 Ultra arka tarafında 23 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kameraya sahip. Anlaşılan Sony selfie kullanıcılarını hedefliyor.

Sony Xperia XA2 Ultra, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3580mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.00 x 80.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 221 gramdır.

Sony Xperia XA2 Ultra, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Sony Xperia XA2 Ultra
4 (2 oy)

Boyutları 163 x 80 x 9.5 mm
Ağırlığı 221 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri OIS
1/2.6" sensör
23mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.580 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XA2 Ultra Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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