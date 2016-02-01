Sony Xperia XZ Premium Özellikleri

Sony Xperia XZ Premium akıllı telefon Şubat 2017’de tanıtıldı ve 2017’nin 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 2160 x 3840 piksel gibi devasa bir çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte gelen telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından oldukça başarılı olan Sony Xperia XZ Premium, arka tarafta 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için bir adet 13 megapiksel ön kamera kullanmış. Arka tarafında 2. bir kamerası bulunmuyor. (gerek görmemiş de olabilir)

Sony Xperia XZ Premium, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3230 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.00 x 77.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 195 gram ağırlığındadır. Biraz daha hafif ve daha ince tasarımda olabilirdi demeden kendimizi alamıyoruz.

Sony Xperia XZ Premium, tek bir SIM. ile çalışıyor. Fakat çift sim ile çalışan modeli de olacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Pusula, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.

Sony‘nin bu akıllı telefonu son dönemde çıkan telefonlardan daha üst düzel olduğu çok net. Bakalım satış rakamları istenilen sonucu verecek mi?