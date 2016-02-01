|Sony Xperia XZ Premium Özellikleri
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Sony Xperia XZ Premium akıllı telefon Şubat 2017’de tanıtıldı ve 2017’nin 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 2160 x 3840 piksel gibi devasa bir çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
4GB RAM ile birlikte gelen telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından oldukça başarılı olan Sony Xperia XZ Premium, arka tarafta 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için bir adet 13 megapiksel ön kamera kullanmış. Arka tarafında 2. bir kamerası bulunmuyor. (gerek görmemiş de olabilir)
Sony Xperia XZ Premium, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3230 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.00 x 77.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 195 gram ağırlığındadır. Biraz daha hafif ve daha ince tasarımda olabilirdi demeden kendimizi alamıyoruz.
Sony Xperia XZ Premium, tek bir SIM. ile çalışıyor. Fakat çift sim ile çalışan modeli de olacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Pusula, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
Sony‘nin bu akıllı telefonu son dönemde çıkan telefonlardan daha üst düzel olduğu çok net. Bakalım satış rakamları istenilen sonucu verecek mi?
| Tasarım
|Boyutları
|156 x 77 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|Ekran Hacmi
|82.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|801 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Işıklı Krom, Derin Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.230 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Sony Xperia XZ Premium Fiyatı
|4000 ₺
|Editör Puanı
|92.75
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZ Premium Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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