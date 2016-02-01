Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium
1100
3230 mAh
19 MP
5.5"
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium Özellikleri

Sony Xperia XZ Premium akıllı telefon Şubat 2017’de tanıtıldı ve 2017’nin 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 2160 x 3840 piksel gibi devasa bir çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte gelen telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından oldukça başarılı olan Sony Xperia XZ Premium, arka tarafta 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için bir adet 13 megapiksel ön kamera kullanmış. Arka tarafında 2. bir kamerası bulunmuyor. (gerek görmemiş de olabilir)

Sony Xperia XZ Premium, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3230 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.00 x 77.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 195 gram ağırlığındadır. Biraz daha hafif ve daha ince tasarımda olabilirdi demeden kendimizi alamıyoruz.

Sony Xperia XZ Premium, tek bir SIM. ile çalışıyor. Fakat çift sim ile çalışan modeli de olacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Pusula, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.

Sony‘nin bu akıllı telefonu son dönemde çıkan telefonlardan daha üst düzel olduğu çok net. Bakalım satış rakamları istenilen sonucu verecek mi?
Tasarım
Sony Xperia XZ Premium
4 (3 oy)

Boyutları 156 x 77 x 7.9 mm
Ağırlığı 195 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4%
Ekran Hacmi 82.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 801 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Işıklı Krom, Derin Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@960fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.230 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Sony Xperia XZ Premium Fiyatı 4000 ₺
Editör Puanı 92.75
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZ Premium Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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