Sony Xperia XZ2 Compact Özellikleri

Sony Xperia XZ2 Compact, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Sony Xperia XZ2 Compact, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Sony Xperia XZ2 Compact’ın arkada 19 megapiksellik ve önde 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor.

Sony Xperia XZ2 Compact, Android 8.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2780mAh harici çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 135.00 x 65.00 x 12.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ2 Compact, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.