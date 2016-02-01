|Sony Xperia XZ2 Compact Özellikleri
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Sony Xperia XZ2 Compact, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,00 inç dokunmatik ekrana sahip.
Sony Xperia XZ2 Compact, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Sony Xperia XZ2 Compact’ın arkada 19 megapiksellik ve önde 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor.
Sony Xperia XZ2 Compact, Android 8.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2780mAh harici çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 135.00 x 65.00 x 12.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XZ2 Compact, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|135 x 65 x 12.1 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|Ekran Hacmi
|64.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|483 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1/5" sensör
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 845
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 630
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.870 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Sony Xperia XZ2 Compact Fiyatı
|600 €
|Editör Puanı
|80.25
|Çıkış Tarihi
|8 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZ2 Compact Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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