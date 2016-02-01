Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Compact
44
2870 mAh
19 MP
5"
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact Özellikleri

Sony Xperia XZ2 Compact, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Sony Xperia XZ2 Compact, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Sony Xperia XZ2 Compact’ın arkada 19 megapiksellik ve önde 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor.

Sony Xperia XZ2 Compact, Android 8.0 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2780mAh harici çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 135.00 x 65.00 x 12.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ2 Compact, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
Tasarım
Sony Xperia XZ2 Compact
4 (1 oy)

Boyutları 135 x 65 x 12.1 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.5%
Ekran Hacmi 64.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 483 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1/5" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri 1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 630
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
Radyo Yok
Batarya 2.870 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Sony Xperia XZ2 Compact Fiyatı 600 €
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 8 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZ2 Compact Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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