Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2
214
mAh
19 MP
5.7"
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Özellikleri

Sony Xperia XZ2, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Sony Xperia XZ2, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Sony Xperia XZ2 arkada 19 megapiksellik ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Sony Xperia XZ2 Android 8.0 çalıştırıyor ve 3180mAh olmayan çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 153.00 x 72.00 x 11.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 198 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
Tasarım
Sony Xperia XZ2
4.5 (2 oy)

Boyutları 153 x 72 x 11.1 mm
Ağırlığı 198 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 630
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS
Radyo Yok
Batarya mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Sony Xperia XZ2 Fiyatı 800 €
Editör Puanı 84.75
Çıkış Tarihi 8 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZ2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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