|Sony Xperia XZ2 Özellikleri
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Sony Xperia XZ2, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.
Sony Xperia XZ2, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Sony Xperia XZ2 arkada 19 megapiksellik ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.
Sony Xperia XZ2 Android 8.0 çalıştırıyor ve 3180mAh olmayan çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 153.00 x 72.00 x 11.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 198 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XZ2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 72 x 11.1 mm
|Ağırlığı
|198 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|gyro EIS
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 845
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 630
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Sony Xperia XZ2 Fiyatı
|800 €
|Editör Puanı
|84.75
|Çıkış Tarihi
|8 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZ2 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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