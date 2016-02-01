Sony Xperia XZ2 Özellikleri

Sony Xperia XZ2, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Sony Xperia XZ2, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 400GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Sony Xperia XZ2 arkada 19 megapiksellik ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Sony Xperia XZ2 Android 8.0 çalıştırıyor ve 3180mAh olmayan çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 153.00 x 72.00 x 11.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 198 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.