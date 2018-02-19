Vestel Venus 5000

Vestel Venus 5000
433
2230 mAh
8 MP
5.0"
Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Tasarım
Vestel Venus 5000
4 (1 oy)

Boyutları 142 x 71.2 x 8.5mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.17%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, beyaz, siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.230 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 600 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat
Sar Değeri 1.64 W/kg (10g) (kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Vestel Venus 5000 Fiyatı 560 ₺
Editör Puanı 69
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus 5000 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

1 Yorum

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