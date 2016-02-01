|Vestel Venus E2 Özellikleri
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Vestel Venus E2 çift sim kart destekli ve 4 çekirdekli bir akıllı telefon. Bağlantı özellikleri arasında Micros-USB, Bluetooth 4.0, A-GPS ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bulunuyor. NFC ve kızıl ötesi maalesef bulunmuyor.
Vestel Venus E2 720×1280 piksel çözünürlükte 5.0″ ekran ile birlikte geliyor. 294 PPI değer sunan ekran IPS LCD’den üretilmiş. Ekran kasa oranı ise yaklaşık 68.36 % olarak karşımıza çıkıyor.
Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 ana kartı, 4 çekirdeki 1.3GHz ARM Cortex A7 işlemci ile destekleyen Vestel, 1 GB Ram ve 8 GB dahili depolama kullanıyor.
Kameralar açısından cihaz 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Her iki kamera da 720p video kaydını 30 fps’de sunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|142 x 71 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.36%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
|İşlemci
|1.3GHz ARM Cortex A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.230 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Vestel Venus E2 Fiyatı
|550 ₺
|Editör Puanı
|67
|Çıkış Tarihi
|11 Nisan 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Vestel Venus E2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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