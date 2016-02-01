Vestel Venus E2 Özellikleri

Vestel Venus E2 çift sim kart destekli ve 4 çekirdekli bir akıllı telefon. Bağlantı özellikleri arasında Micros-USB, Bluetooth 4.0, A-GPS ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bulunuyor. NFC ve kızıl ötesi maalesef bulunmuyor. Vestel Venus E2 720×1280 piksel çözünürlükte 5.0″ ekran ile birlikte geliyor. 294 PPI değer sunan ekran IPS LCD’den üretilmiş. Ekran kasa oranı ise yaklaşık 68.36 % olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 ana kartı, 4 çekirdeki 1.3GHz ARM Cortex A7 işlemci ile destekleyen Vestel, 1 GB Ram ve 8 GB dahili depolama kullanıyor. Kameralar açısından cihaz 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Her iki kamera da 720p video kaydını 30 fps’de sunuyor.