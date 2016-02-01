Vestel Venus E2

Vestel Venus E2
954
2230 mAh
8 MP
5.0"
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2 Özellikleri

Vestel Venus E2 çift sim kart destekli ve 4 çekirdekli bir akıllı telefon. Bağlantı özellikleri arasında Micros-USB, Bluetooth 4.0, A-GPS ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bulunuyor. NFC ve kızıl ötesi maalesef bulunmuyor.

Vestel Venus E2 720×1280 piksel çözünürlükte 5.0″ ekran ile birlikte geliyor. 294 PPI değer sunan ekran IPS LCD’den üretilmiş. Ekran kasa oranı ise yaklaşık 68.36 % olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 ana kartı, 4 çekirdeki 1.3GHz ARM Cortex A7 işlemci ile destekleyen Vestel, 1 GB Ram ve 8 GB dahili depolama kullanıyor.

Kameralar açısından cihaz 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Her iki kamera da 720p video kaydını 30 fps’de sunuyor.
Tasarım
Vestel Venus E2
4 (1 oy)

Boyutları 142 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.36%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.230 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Vestel Venus E2 Fiyatı 550 ₺
Editör Puanı 67
Çıkış Tarihi 11 Nisan 2017
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus E2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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