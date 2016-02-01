Vestel Venus V3 5580

Vestel Venus V3 5580
1682
mAh
16 MP
5.5"
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580 Özellikleri

Yerli marka olarak bilinen Vestel’in son akıllı telefonu olan Vestel Venus V3 5580, nihayet satışa sunuldu. 5.5 inç büyüklünde, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla çıkan cihazda, ayrıca; 8 çekirdek ve her biri 1.3 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisi yer alıyor.

Grafik işlemcisi olarak Mali-T720 MP3 kullanılan Venus V3 5580, 3 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihazda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanı bulunuyor.

Bunların yanı sıra; 3000 mAh boyutundaki bataryasıyla da güçlü bir görüntü sergilerken; oldukça uzun bir süre cihazı şarj etmeden kullanabilmenizin de yolu açılmış oluyor.
Tasarım
Vestel Venus V3 5580
3.5 (2 oy)

Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm
Ağırlığı 146 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.67%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 300 Saat
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Vestel Venus V3 5580 Fiyatı 750 ₺
Editör Puanı 61.75
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus V3 5580 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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