Vestel Venus V3 5580 Özellikleri

Yerli marka olarak bilinen Vestel’in son akıllı telefonu olan Vestel Venus V3 5580, nihayet satışa sunuldu. 5.5 inç büyüklünde, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla çıkan cihazda, ayrıca; 8 çekirdek ve her biri 1.3 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisi yer alıyor.

Grafik işlemcisi olarak Mali-T720 MP3 kullanılan Venus V3 5580, 3 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihazda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanı bulunuyor.

Bunların yanı sıra; 3000 mAh boyutundaki bataryasıyla da güçlü bir görüntü sergilerken; oldukça uzun bir süre cihazı şarj etmeden kullanabilmenizin de yolu açılmış oluyor.