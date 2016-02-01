|Vestel Venus V3 5580 Özellikleri
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Yerli marka olarak bilinen Vestel’in son akıllı telefonu olan Vestel Venus V3 5580, nihayet satışa sunuldu. 5.5 inç büyüklünde, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla çıkan cihazda, ayrıca; 8 çekirdek ve her biri 1.3 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisi yer alıyor.
Grafik işlemcisi olarak Mali-T720 MP3 kullanılan Venus V3 5580, 3 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken cihazda, 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanı bulunuyor.
Bunların yanı sıra; 3000 mAh boyutundaki bataryasıyla da güçlü bir görüntü sergilerken; oldukça uzun bir süre cihazı şarj etmeden kullanabilmenizin de yolu açılmış oluyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Sar Değeri
|1.641 W/kg (10g) (Baş)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Vestel Venus V3 5580 Fiyatı
|750 ₺
|Editör Puanı
|61.75
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Vestel Venus V3 5580 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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