| Tasarım
|Boyutları
|7.4mm incelik
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Kamera Özellikleri
|Çift Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
OIS
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940
|İşlemci
|4 x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 & 4 x 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.050 mAh
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|V4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.25
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Vestel Venus Z10 Diğer Teknik Özellikleri
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
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