Vestel Venus Z10

Vestel Venus Z10
694
3050 mAh
13 MP
5.2"
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Tasarım
Vestel Venus Z10
4 (3 oy)

Boyutları 7.4mm incelik
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Kamera Özellikleri
Çift Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
OIS
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940
İşlemci 4 x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 & 4 x 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.050 mAh
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth V4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus Z10 Diğer Teknik Özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali

1 Yorum

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