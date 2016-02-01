Vestel Venus Z20

Vestel Venus Z20
307
3400 mAh
16 MP
5.65"
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım
Vestel Venus Z20
4 (1 oy)

Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63%
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Vestel Venus Z20 Fiyatı 2100 ₺
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus Z20 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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