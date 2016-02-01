Vodafone Smart V8 Özellikleri

Vodafone Smart V8, dört çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleği bulunan cihazın ayrıca 128 GB microSD kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından Vodafone Smart V8, arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve görüntülü konuşma ve selfieler için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Vodafone Smart V8,Android 7.1.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.155 x 76 x 7.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 166 gram ağırlığındadır.

Vodafone Smart V8, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.