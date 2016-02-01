|Vodafone Smart V8 Özellikleri
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Vodafone Smart V8, dört çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleği bulunan cihazın ayrıca 128 GB microSD kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından Vodafone Smart V8, arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve görüntülü konuşma ve selfieler için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Vodafone Smart V8,Android 7.1.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.155 x 76 x 7.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 166 gram ağırlığındadır.
Vodafone Smart V8, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|155 x 76 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|166 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Vodafone Smart V8 Fiyatı
|230 €
|Editör Puanı
|65.75
|Çıkış Tarihi
|30 Haziran 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|Vodafone Smart V8 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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