Vodafone Smart V8

Vodafone Smart V8
167
3000 mAh
16 MP
5.5"
Vodafone Smart V8
Vodafone Smart V8
Vodafone Smart V8
Vodafone Smart V8
Vodafone Smart V8 Özellikleri

Vodafone Smart V8, dört çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleği bulunan cihazın ayrıca 128 GB microSD kart desteği bulunuyor. Kameralar açısından Vodafone Smart V8, arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve görüntülü konuşma ve selfieler için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Vodafone Smart V8,Android 7.1.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.155 x 76 x 7.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 166 gram ağırlığındadır.

Vodafone Smart V8, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
Tasarım
Vodafone Smart V8
3.3 (4 oy)

Boyutları 155 x 76 x 7.9 mm
Ağırlığı 166 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Belli değil
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Vodafone Smart V8 Fiyatı 230 €
Editör Puanı 65.75
Çıkış Tarihi 30 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
Vodafone Smart V8 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Doküman görüntüleyici

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