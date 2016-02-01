| Tasarım
|Boyutları
|154.6 x 77.7 x 8 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.6%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi 5s Plus Fiyatı
|370 €
|Editör Puanı
|80
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi 5s Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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