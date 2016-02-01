Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5s Plus
651
3800 mAh
13 MP
5.7"
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus
Tasarım
Xiaomi Mi 5s Plus
4.3 (3 oy)

Boyutları 154.6 x 77.7 x 8 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi 5s Plus Fiyatı 370 €
Editör Puanı 80
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi 5s Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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