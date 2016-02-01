Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 5X
490
3080 mAh
12 MP
5.5"
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5X Özellikleri

Xiaomi Mi 5X akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve Ağustos 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 5X, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Mi 5X, arkadaki 12 megapiksel çözünürlüğe sahip çift kamera ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Xiaomi Mi 5X, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 155.40 x 75.80 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi 5X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, Kulaklık çıkışı, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Xiaomi Mi 5X
4.5 (2 oy)

Boyutları 155.4 x 75.8 x 7.3 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi 5X Fiyatı 200 €
Editör Puanı 79
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi 5X Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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