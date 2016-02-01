Xiaomi Mi 5X Özellikleri

Xiaomi Mi 5X akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve Ağustos 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 5X, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Mi 5X, arkadaki 12 megapiksel çözünürlüğe sahip çift kamera ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Xiaomi Mi 5X, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 155.40 x 75.80 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi 5X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, Kulaklık çıkışı, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.