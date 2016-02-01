|Xiaomi Mi 6 Özellikleri
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Xiaomi Mi 6 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıkıyor. Telefon, 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor
Xiaomi Mi 6, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirildi ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili belleği bulunuyor fakat hafıza kart desteği yok. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 6 arkada 12 megapiksel 2 adet birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Xiaomi Mi 6, Android‘i çalıştırıyor ve 3350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.
Xiaomi Mi 6, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|73.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.350 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi 6 Fiyatı
|2200 ₺
|Editör Puanı
|85
|Çıkış Tarihi
|24 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi 6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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