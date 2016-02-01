Xiaomi Mi 6 Özellikleri

Xiaomi Mi 6 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıkıyor. Telefon, 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor

Xiaomi Mi 6, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirildi ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili belleği bulunuyor fakat hafıza kart desteği yok. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 6 arkada 12 megapiksel 2 adet birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Xiaomi Mi 6, Android‘i çalıştırıyor ve 3350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

Xiaomi Mi 6, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.