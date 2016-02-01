Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6
2246
3350 mAh
12 MP
5.15"
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6 Özellikleri

Xiaomi Mi 6 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıkıyor. Telefon, 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor

Xiaomi Mi 6, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirildi ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili belleği bulunuyor fakat hafıza kart desteği yok. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 6 arkada 12 megapiksel 2 adet birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Xiaomi Mi 6, Android‘i çalıştırıyor ve 3350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

Xiaomi Mi 6, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Mi 6
4.4 (7 oy)

Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.350 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi 6 Fiyatı 2200 ₺
Editör Puanı 85
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi 6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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