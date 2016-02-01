Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1
4500
3080 mAh
12 MP
5.5"
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1 Özellikleri

Xiaomi Mi A1 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 piksele 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi A1, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi A1, arkadaki çift 12 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Xiaomi Mi A1, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.40 x 75.80 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi A1, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Mi A1
4.1 (7 oy)

Boyutları 155.4 x 75.8 x 7.3 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gold, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi A1 Fiyatı 170 €
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi A1 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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