Xiaomi Mi A1 Özellikleri

Xiaomi Mi A1 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 piksele 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi A1, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi A1, arkadaki çift 12 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Xiaomi Mi A1, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.40 x 75.80 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi A1, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.