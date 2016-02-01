Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3
593
5500 mAh
12 MP
7"
Xiaomi Mi Max 3 Özellikleri
Onaylı değil!
Bu telefonun özellikleri üretici tarafından onaylanmadı!

Xiaomi Mi Max 3 görüntüleri gelmeye başladı. Bazı özellikleri sızıntılar sayesinde netleşen telefonun teknik verilerinin henüz resmi olarak açıklanmadığını bilmenizi isteriz.
Tasarım
Xiaomi Mi Max 3
3.6 (5 oy)

Boyutları
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran Hacmi 126.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 345 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Mat Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 82.75
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Max 3 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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