|Xiaomi Mi Max 3 Özellikleri
Bu telefonun özellikleri üretici tarafından onaylanmadı!
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Xiaomi Mi Max 3 görüntüleri gelmeye başladı. Bazı özellikleri sızıntılar sayesinde netleşen telefonun teknik verilerinin henüz resmi olarak açıklanmadığını bilmenizi isteriz.
| Tasarım
|Boyutları
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran Hacmi
|126.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|345 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Mat Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|82.75
|Çıkış Tarihi
|01 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi Max 3 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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