Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2
1767
3400 mAh
12 MP
5.99"
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2 Özellikleri

Xiaomi Mi MIX 2 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksele sahip bir PPI değeri ile 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip ve 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi MIX 2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64/128 ve 256 GB dahili bellek seçenekleri bulunan telefonun hafızası genişletilemez. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi MIX 2, arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel kamera içeriyor.

Xiaomi Mi MIX 2, Android‘i çalıştırıyor ve 3400mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 151.80 x 75.50 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 185 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Barometre, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Mi Mix 2
4.7 (6 oy)

Boyutları 151.8 x 75.5 x 7.7 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.8%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi Mix 2 Fiyatı 500 €
Editör Puanı 86
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Mix 2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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