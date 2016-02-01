Xiaomi Mi Mix 2 Özellikleri

Xiaomi Mi MIX 2 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksele sahip bir PPI değeri ile 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip ve 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi MIX 2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64/128 ve 256 GB dahili bellek seçenekleri bulunan telefonun hafızası genişletilemez. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi MIX 2, arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel kamera içeriyor.

Xiaomi Mi MIX 2, Android‘i çalıştırıyor ve 3400mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 151.80 x 75.50 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 185 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Barometre, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.