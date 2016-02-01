Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix
897
4400 mAh
16 MP
6.4"
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix Özellikleri

Tamamen seramik malzemeden üretildiği bilinen Xiaomi Mi Mix, mükemmel bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inç gibi, bir telefon için oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, ayrıca %91.3 ekran gövde oranı sunmasıyla da, tamamen çerçevesiz olarak eşsiz bir görüntü sergiliyor.

2.35 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 işlemciye yer verilen cihazın, iki varyasyonu bulunmakta. İlki 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayken, ikincisi 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneklerine sahip. Bunun yanı sıra, 6 GB RAM’e sahip olan cihazın arkasında yer alan parmak izi okuyucu kısmın çevresi ise; 18 ayar altınla kaplı.

4400 mAh pil gücüne sahip olan telefonla, birkaç gün boyunca kaliteli bir kullanım sağlamanız mümkün. 16 MP çözünürlüğe ve 2.0 diyafram aralığına sahip olan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, normalden daha kaliteli mercekler kullanılması sayesinde, en iyi sonuçlar elde edilebilir.
Tasarım
Xiaomi Mi Mix
5 (2 oy)

Boyutları 158.8 x 81.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 209 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.4"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6%
Ekran Hacmi 108.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 362 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi Mix Fiyatı 770 €
Editör Puanı 77
Çıkış Tarihi 5 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Mix Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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