Xiaomi Mi Mix Özellikleri

Tamamen seramik malzemeden üretildiği bilinen Xiaomi Mi Mix, mükemmel bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inç gibi, bir telefon için oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, ayrıca %91.3 ekran gövde oranı sunmasıyla da, tamamen çerçevesiz olarak eşsiz bir görüntü sergiliyor.

2.35 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 işlemciye yer verilen cihazın, iki varyasyonu bulunmakta. İlki 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayken, ikincisi 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneklerine sahip. Bunun yanı sıra, 6 GB RAM’e sahip olan cihazın arkasında yer alan parmak izi okuyucu kısmın çevresi ise; 18 ayar altınla kaplı.

4400 mAh pil gücüne sahip olan telefonla, birkaç gün boyunca kaliteli bir kullanım sağlamanız mümkün. 16 MP çözünürlüğe ve 2.0 diyafram aralığına sahip olan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, normalden daha kaliteli mercekler kullanılması sayesinde, en iyi sonuçlar elde edilebilir.