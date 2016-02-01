|Xiaomi Mi Mix Özellikleri
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Tamamen seramik malzemeden üretildiği bilinen Xiaomi Mi Mix, mükemmel bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inç gibi, bir telefon için oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, ayrıca %91.3 ekran gövde oranı sunmasıyla da, tamamen çerçevesiz olarak eşsiz bir görüntü sergiliyor.
2.35 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 işlemciye yer verilen cihazın, iki varyasyonu bulunmakta. İlki 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayken, ikincisi 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneklerine sahip. Bunun yanı sıra, 6 GB RAM’e sahip olan cihazın arkasında yer alan parmak izi okuyucu kısmın çevresi ise; 18 ayar altınla kaplı.
4400 mAh pil gücüne sahip olan telefonla, birkaç gün boyunca kaliteli bir kullanım sağlamanız mümkün. 16 MP çözünürlüğe ve 2.0 diyafram aralığına sahip olan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, normalden daha kaliteli mercekler kullanılması sayesinde, en iyi sonuçlar elde edilebilir.
| Tasarım
|Boyutları
|158.8 x 81.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|209 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.4"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|83.6%
|Ekran Hacmi
|108.7 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|362 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi Mix Fiyatı
|770 €
|Editör Puanı
|77
|Çıkış Tarihi
|5 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi Mix Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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