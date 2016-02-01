Xiaomi Mi Note 2 Özellikleri

Çıkış yapmadan önce birçok dedikodunun odağında bulunan Xiaomi Mi Note 2, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Gümüş ve siyah renk seçeneğine sahip olan cihazda, iki tarafı da kavisli bir ekrana sahip olarak geliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki bu ekran, OLED özelliği taşımaktadır.

2.35 GHz Snapdragon 821 işlemcisinden güç almasıyla da, oldukça sağlam bir işlemciye sahip. 6 GB RAM ve 128 GB sabit hafıza alanı olan cihazın yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB sabit hafıza alanıyla sunulan farklı bir varyasyona da sahip.

4070 mAh batarya gücüyle, tüm bu özellikleri karşılayacak yeterliliğe sahip pili sayesinde, kullanışlı bir cihaz diyebiliriz. Son olarak, 22 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla da, gelişmiş özellikler sunmaktadır.