Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Note 2
650
4070 mAh
22.5 MP
5.7"
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2 Özellikleri

Çıkış yapmadan önce birçok dedikodunun odağında bulunan Xiaomi Mi Note 2, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Gümüş ve siyah renk seçeneğine sahip olan cihazda, iki tarafı da kavisli bir ekrana sahip olarak geliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki bu ekran, OLED özelliği taşımaktadır.

2.35 GHz Snapdragon 821 işlemcisinden güç almasıyla da, oldukça sağlam bir işlemciye sahip. 6 GB RAM ve 128 GB sabit hafıza alanı olan cihazın yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB sabit hafıza alanıyla sunulan farklı bir varyasyona da sahip.

4070 mAh batarya gücüyle, tüm bu özellikleri karşılayacak yeterliliğe sahip pili sayesinde, kullanışlı bir cihaz diyebiliriz. Son olarak, 22 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla da, gelişmiş özellikler sunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Mi Note 2
4 (1 oy)

Boyutları 156.2 x 77.3 x 7.6 mm
Ağırlığı 166 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.2%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 22.5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.070 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi Note 2 Fiyatı 440 €
Editör Puanı 71.75
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Note 2 Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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