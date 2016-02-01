|Xiaomi Mi Note 2 Özellikleri
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Çıkış yapmadan önce birçok dedikodunun odağında bulunan Xiaomi Mi Note 2, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Gümüş ve siyah renk seçeneğine sahip olan cihazda, iki tarafı da kavisli bir ekrana sahip olarak geliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki bu ekran, OLED özelliği taşımaktadır.
2.35 GHz Snapdragon 821 işlemcisinden güç almasıyla da, oldukça sağlam bir işlemciye sahip. 6 GB RAM ve 128 GB sabit hafıza alanı olan cihazın yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB sabit hafıza alanıyla sunulan farklı bir varyasyona da sahip.
4070 mAh batarya gücüyle, tüm bu özellikleri karşılayacak yeterliliğe sahip pili sayesinde, kullanışlı bir cihaz diyebiliriz. Son olarak, 22 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla da, gelişmiş özellikler sunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.2 x 77.3 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|166 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.2%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|22.5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.070 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi Note 2 Fiyatı
|440 €
|Editör Puanı
|71.75
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi Note 2 Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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