|Xiaomi Mi Note 3 Özellikleri
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Xiaomi Mi Not 3 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksel bir PPI değeri ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Mi Note 3, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB ve 128 GB dahili belleği bulunan telefonun ayrıca hafıza kart desteği bulunmuyor. Kameralar açısından, Xiaomi Mi Not 3, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera yeterli görülmüş.
Xiaomi Mi Note 3, Android 7.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 73.95 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Mi Note 3, Nano-SIM destekli çift SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometredir.
| Tasarım
|Boyutları
|152.6 x 74 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.8%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi Note 3 Fiyatı
|350 €
|Editör Puanı
|79.75
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi Note 3 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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