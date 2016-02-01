Xiaomi Mi Note 3 Özellikleri

Xiaomi Mi Not 3 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksel bir PPI değeri ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi Note 3, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB ve 128 GB dahili belleği bulunan telefonun ayrıca hafıza kart desteği bulunmuyor. Kameralar açısından, Xiaomi Mi Not 3, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera yeterli görülmüş.

Xiaomi Mi Note 3, Android 7.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 73.95 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi Note 3, Nano-SIM destekli çift SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometredir.