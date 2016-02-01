Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 3
506
3500 mAh
12 MP
5.5"
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3 Özellikleri

Xiaomi Mi Not 3 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksel bir PPI değeri ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi Note 3, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB ve 128 GB dahili belleği bulunan telefonun ayrıca hafıza kart desteği bulunmuyor. Kameralar açısından, Xiaomi Mi Not 3, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera yeterli görülmüş.

Xiaomi Mi Note 3, Android 7.1 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 3500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 73.95 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi Note 3, Nano-SIM destekli çift SIM kart kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometredir.
Tasarım
Xiaomi Mi Note 3
4.3 (4 oy)

Boyutları 152.6 x 74 x 7.6 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi Note 3 Fiyatı 350 €
Editör Puanı 79.75
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Note 3 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here