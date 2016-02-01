Xiaomi Redmi 4X Özellikleri

Xiaomi Redmi 4X akıllı telefon mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi 4X, 1.4GHz 8 çekirdeği Quaclomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Xiaomi Redmi 4X, Android MIUI 8’i çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 139.24 x 69.96 x 8.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçer ve 150.00 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 4X, Nano-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.