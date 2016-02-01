|Xiaomi Redmi 4X Özellikleri
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Xiaomi Redmi 4X akıllı telefon mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi 4X, 1.4GHz 8 çekirdeği Quaclomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Xiaomi Redmi 4X, Android MIUI 8’i çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 139.24 x 69.96 x 8.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçer ve 150.00 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi 4X, Nano-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|139.2 x 70 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kiraz Pembesi, Şampanya Altını, Mate Siyahı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|432 Saat
|Konuşma Süresi
|36 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 4X Fiyatı
|600 ₺
|Editör Puanı
|78.75
|Çıkış Tarihi
|20 Mart 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 4X Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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