Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Redmi 4X
412
4100 mAh
13 MP
5.0"
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X Özellikleri

Xiaomi Redmi 4X akıllı telefon mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi 4X, 1.4GHz 8 çekirdeği Quaclomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Xiaomi Redmi 4X, Android MIUI 8’i çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 139.24 x 69.96 x 8.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçer ve 150.00 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 4X, Nano-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Xiaomi Redmi 4X
3.4 (5 oy)

Boyutları 139.2 x 70 x 8.7 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kiraz Pembesi, Şampanya Altını, Mate Siyahı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 432 Saat
Konuşma Süresi 36 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 4X Fiyatı 600 ₺
Editör Puanı 78.75
Çıkış Tarihi 20 Mart 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 4X Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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