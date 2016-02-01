|Xiaomi Redmi 5 Plus Özellikleri
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Xiaomi Redmi 5 Plus akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi 5 Plus, 2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıcılara sunuyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Xiaomi Redmi 5 Plus, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.50 x 75.45 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 179.50 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi 5 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|158.5 x 75.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.5
|Çıkış Tarihi
|20 Aralık 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 5 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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