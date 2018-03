Xiaomi Redmi 5 Plus Özellikleri

Xiaomi Redmi 5 Plus akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Xiaomi Redmi 5 Plus, 2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıcılara sunuyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor. Xiaomi Redmi 5 Plus, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.50 x 75.45 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 179.50 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi 5 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.