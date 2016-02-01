Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus
549
4000 mAh
12 MP
5.99"
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus Özellikleri

Xiaomi Redmi 5 Plus akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi 5 Plus, 2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıcılara sunuyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi 5 Plus, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.50 x 75.45 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 179.50 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 5 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Xiaomi Redmi 5 Plus
3 (5 oy)

Boyutları 158.5 x 75.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 5 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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