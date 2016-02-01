|Xiaomi Redmi Note 4X Özellikleri
|
Xiaomi Redmi Not 4X akıllı telefonu Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksele sahip bir PPI ile 1080 piksel çözünürlüğe ve 540 piksel çözünürlüğe sahip bir 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.
Xiaomi Redmi Not 4X, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Not 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Xiaomi Redmi Not 4X, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile güç sağlıyor. 151.00 x 76.00 x 8.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 165.00 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi Not 4X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|151 x 76 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Altın, Siyah, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi Note 4X Fiyatı
|1000 ₺
|Editör Puanı
|81.5
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Note 4X Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|