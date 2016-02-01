Xiaomi Redmi Note 4X

Xiaomi Redmi Note 4X
603
4100 mAh
13 MP
5.5"
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 4X Özellikleri

Xiaomi Redmi Not 4X akıllı telefonu Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksele sahip bir PPI ile 1080 piksel çözünürlüğe ve 540 piksel çözünürlüğe sahip bir 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Xiaomi Redmi Not 4X, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Not 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Xiaomi Redmi Not 4X, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile güç sağlıyor. 151.00 x 76.00 x 8.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 165.00 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Not 4X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Redmi Note 4X
4 (1 oy)

Boyutları 151 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Altın, Siyah, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi Note 4X Fiyatı 1000 ₺
Editör Puanı 81.5
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 4X Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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