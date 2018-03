Xiaomi Redmi Note 4X Özellikleri

Xiaomi Redmi Not 4X akıllı telefonu Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksele sahip bir PPI ile 1080 piksel çözünürlüğe ve 540 piksel çözünürlüğe sahip bir 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip. Xiaomi Redmi Not 4X, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Not 4X, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor. Xiaomi Redmi Not 4X, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 4100mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile güç sağlıyor. 151.00 x 76.00 x 8.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 165.00 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi Not 4X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.