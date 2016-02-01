|Xiaomi Redmi Note 5 Özellikleri
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Redmi Note 5, yaklaşmakta olan Xiaomi akıllı telefonu. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla geliyor.
Qualcomm Snapdragon 630, 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun 64 ve 32 GB kapasiteli 2 modeli bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği var. Kameralar söz konusu olduğunda, Xiaomi Redmi Note 5, arka tarafında 16+5 megapiksel çift kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera tercih etmiş.
Xiaomi Redmi Note 5 Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil kullanıyor.
Xiaomi Redmi Note 5, tek bir SIM kart seçeneği sunuyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, FM, 3G ve 4G vardır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensöründen oluşmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|158.5 x 75.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi Note 5 Fiyatı
|150 €
|Editör Puanı
|78.25
|Çıkış Tarihi
|21 Ekim 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Note 5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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