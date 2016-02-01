Xiaomi Redmi Note 5 Özellikleri

Redmi Note 5, yaklaşmakta olan Xiaomi akıllı telefonu. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 630, 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun 64 ve 32 GB kapasiteli 2 modeli bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği var. Kameralar söz konusu olduğunda, Xiaomi Redmi Note 5, arka tarafında 16+5 megapiksel çift kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera tercih etmiş.

Xiaomi Redmi Note 5 Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil kullanıyor.

Xiaomi Redmi Note 5, tek bir SIM kart seçeneği sunuyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, FM, 3G ve 4G vardır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensöründen oluşmaktadır.