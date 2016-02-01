Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5
356
4000 mAh
12 MP
5.99"
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5 Özellikleri

Redmi Note 5, yaklaşmakta olan Xiaomi akıllı telefonu. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 630, 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun 64 ve 32 GB kapasiteli 2 modeli bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği var. Kameralar söz konusu olduğunda, Xiaomi Redmi Note 5, arka tarafında 16+5 megapiksel çift kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera tercih etmiş.

Xiaomi Redmi Note 5 Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil kullanıyor.

Xiaomi Redmi Note 5, tek bir SIM kart seçeneği sunuyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, FM, 3G ve 4G vardır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensöründen oluşmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Redmi Note 5
3.8 (5 oy)

Boyutları 158.5 x 75.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi Note 5 Fiyatı 150 €
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 21 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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