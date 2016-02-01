ZTE Axon 7s Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, Axon 7 S‘i Axon 7 Max’in yanında tanıttı ve şirketin premium Axon 7 akıllı telefonuna bir yenisini ekledi. Şirketin piyasaya sürülmesi, “akıllı şifrelemenin sistematik olarak entegrasyonu” ile birlikte gelen yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max akıllı telefonların güvenlik özelliklerini vurguluyor. ZTE Axon 7s bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisi ile güçlendirilirken, ZTE Axon 7 Max büyük bir 4100mAh çıkarılabilir olmayan pil paketi içeriyor. Ne yazık ki, Çinli şirket yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max’in tüm detaylarını açıklamadı. Şirket Axon 7s’in görüntüsünü, önden bakan kameranın yanı sıra ekranın hemen üst tarafına yerleştirilen hoparlör ızgarasını gösteren bir görüntü paylaştı. ZTE tarafından yeni Axon 7s ve Axon 7 Max için alenen diğer özelliklerden bazıları, 23 dilde desteklenen gerçek zamanlı sesli çeviri ve diğer akıllı ses işlevleri içeriyor. Çinli şirketler maalesef akıllı telefonlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadılar.