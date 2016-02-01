ZTE Axon 7s

ZTE Axon 7s
421
3400 mAh
20 MP
5.5"
ZTE Axon 7s
ZTE Axon 7s
ZTE Axon 7s Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, Axon 7 S‘i Axon 7 Max’in yanında tanıttı ve şirketin premium Axon 7 akıllı telefonuna bir yenisini ekledi. Şirketin piyasaya sürülmesi, “akıllı şifrelemenin sistematik olarak entegrasyonu” ile birlikte gelen yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max akıllı telefonların güvenlik özelliklerini vurguluyor.

ZTE Axon 7s bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisi ile güçlendirilirken, ZTE Axon 7 Max büyük bir 4100mAh çıkarılabilir olmayan pil paketi içeriyor. Ne yazık ki, Çinli şirket yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max’in tüm detaylarını açıklamadı. Şirket Axon 7s’in görüntüsünü, önden bakan kameranın yanı sıra ekranın hemen üst tarafına yerleştirilen hoparlör ızgarasını gösteren bir görüntü paylaştı. ZTE tarafından yeni Axon 7s ve Axon 7 Max için alenen diğer özelliklerden bazıları, 23 dilde desteklenen gerçek zamanlı sesli çeviri ve diğer akıllı ses işlevleri içeriyor.

Çinli şirketler maalesef akıllı telefonlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadılar.
Tasarım
ZTE Axon 7s
4 (2 oy)

Boyutları 151.7 x 75 x 7.9 mm
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 88
Çıkış Tarihi 22 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Axon 7s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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