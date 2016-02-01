|ZTE Axon 7s Özellikleri
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Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, Axon 7 S‘i Axon 7 Max’in yanında tanıttı ve şirketin premium Axon 7 akıllı telefonuna bir yenisini ekledi. Şirketin piyasaya sürülmesi, “akıllı şifrelemenin sistematik olarak entegrasyonu” ile birlikte gelen yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max akıllı telefonların güvenlik özelliklerini vurguluyor.
ZTE Axon 7s bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisi ile güçlendirilirken, ZTE Axon 7 Max büyük bir 4100mAh çıkarılabilir olmayan pil paketi içeriyor. Ne yazık ki, Çinli şirket yeni ZTE Axon 7s ve Axon 7 Max’in tüm detaylarını açıklamadı. Şirket Axon 7s’in görüntüsünü, önden bakan kameranın yanı sıra ekranın hemen üst tarafına yerleştirilen hoparlör ızgarasını gösteren bir görüntü paylaştı. ZTE tarafından yeni Axon 7s ve Axon 7 Max için alenen diğer özelliklerden bazıları, 23 dilde desteklenen gerçek zamanlı sesli çeviri ve diğer akıllı ses işlevleri içeriyor.
Çinli şirketler maalesef akıllı telefonlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadılar.
| Tasarım
|Boyutları
|151.7 x 75 x 7.9 mm
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|88
|Çıkış Tarihi
|22 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Axon 7s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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