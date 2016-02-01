|ZTE Blade V8 Mini Özellikleri
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ZTE‘nin en yeni orta sınıf cihazları, en iyi hayatınızı yaşamak için ihtiyaç duyacağınız donanımlarla donatılmıştır.
ZTE, MWC 2017’deki gençlik merkezli iki yeni akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite, şık metalik kasanın yanı sıra “genç insanlar için özel” sloganına sahip.
Blade V8 Mini, orijinal Blade V8 Pro‘nun aynı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kameraları destekliyor. Fotoğrafı çektiğinizde odak alanını seçmenizi sağlayan yeniden odak modu ile donatılmıştır. Blade V8 Mini ayrıca 3D çekimi, manuel modu, otomatik HDR’yi ve çoklu kamera modunu destekliyor. Çektiğiniz tüm resimleri 5 inçlik HD ekranında izleyebilirsiniz.
Blade V8 Mini, 2GB RAM ile oldukça düşük fiyatlı bir Snapdragon 435 üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2800mAh‘lik bir çıkarılamayan pil bulunuyor. 16 GB depolama alanı sizin için çok yetersiz görünüyorsa bir de MicroSD kart yuvası var. Blade V8 Mini, kutusundan çıkar çıkmaz Android 7.0 çalıştırıyor.
Blade V8 Lite, ZTE’nin daha da düşük bir nihai ürünüdür. 5 megapiksel öne bakan bir modeli var. VR Lite’ın ekranı da 5 inç uzunluğunda, ancak sadece 720p. Ayrıca MediaTek işlemci, 2GB RAM, 2.500mAh pil ve 16GB dahili depolama birimi ile doludur ve Micro SD yuvası yoluyla daha fazla seçenek sunar.
Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite için birkaç tanıtım ayrıntısı var. V8 Lite, Avrupa piyasalarına, yani İtalya, İspanya ve Almanya pazarında pazarlanırken, V8 Mini’nin piyasaya sürülmesi Asya Pasifik ve Avrupa’da çeşitli pazarlarda gerçekleşecek.
| Tasarım
|Boyutları
|143.5 x 70 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|141 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade V8 Mini Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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