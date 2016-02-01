ZTE Blade V8 Mini

ZTE Blade V8 Mini
95
2800 mAh
13 MP
5.0"
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini
ZTE Blade V8 Mini Özellikleri

ZTE‘nin en yeni orta sınıf cihazları, en iyi hayatınızı yaşamak için ihtiyaç duyacağınız donanımlarla donatılmıştır.

ZTE, MWC 2017’deki gençlik merkezli iki yeni akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite, şık metalik kasanın yanı sıra “genç insanlar için özel” sloganına sahip.

Blade V8 Mini, orijinal Blade V8 Pro‘nun aynı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kameraları destekliyor. Fotoğrafı çektiğinizde odak alanını seçmenizi sağlayan yeniden odak modu ile donatılmıştır. Blade V8 Mini ayrıca 3D çekimi, manuel modu, otomatik HDR’yi ve çoklu kamera modunu destekliyor. Çektiğiniz tüm resimleri 5 inçlik HD ekranında izleyebilirsiniz.

Blade V8 Mini, 2GB RAM ile oldukça düşük fiyatlı bir Snapdragon 435 üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2800mAh‘lik bir çıkarılamayan pil bulunuyor. 16 GB depolama alanı sizin için çok yetersiz görünüyorsa bir de MicroSD kart yuvası var. Blade V8 Mini, kutusundan çıkar çıkmaz Android 7.0 çalıştırıyor.

Blade V8 Lite, ZTE’nin daha da düşük bir nihai ürünüdür. 5 megapiksel öne bakan bir modeli var. VR Lite’ın ekranı da 5 inç uzunluğunda, ancak sadece 720p. Ayrıca MediaTek işlemci, 2GB RAM, 2.500mAh pil ve 16GB dahili depolama birimi ile doludur ve Micro SD yuvası yoluyla daha fazla seçenek sunar.

Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite için birkaç tanıtım ayrıntısı var. V8 Lite, Avrupa piyasalarına, yani İtalya, İspanya ve Almanya pazarında pazarlanırken, V8 Mini’nin piyasaya sürülmesi Asya Pasifik ve Avrupa’da çeşitli pazarlarda gerçekleşecek.
Tasarım
ZTE Blade V8 Mini
4 (2 oy)

Boyutları 143.5 x 70 x 8.9 mm
Ağırlığı 141 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.25
Çıkış Tarihi 24 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V8 Mini Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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