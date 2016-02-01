ZTE Blade V8 Mini Özellikleri

ZTE‘nin en yeni orta sınıf cihazları, en iyi hayatınızı yaşamak için ihtiyaç duyacağınız donanımlarla donatılmıştır.

ZTE, MWC 2017’deki gençlik merkezli iki yeni akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite, şık metalik kasanın yanı sıra “genç insanlar için özel” sloganına sahip.

Blade V8 Mini, orijinal Blade V8 Pro‘nun aynı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kameraları destekliyor. Fotoğrafı çektiğinizde odak alanını seçmenizi sağlayan yeniden odak modu ile donatılmıştır. Blade V8 Mini ayrıca 3D çekimi, manuel modu, otomatik HDR’yi ve çoklu kamera modunu destekliyor. Çektiğiniz tüm resimleri 5 inçlik HD ekranında izleyebilirsiniz.

Blade V8 Mini, 2GB RAM ile oldukça düşük fiyatlı bir Snapdragon 435 üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2800mAh‘lik bir çıkarılamayan pil bulunuyor. 16 GB depolama alanı sizin için çok yetersiz görünüyorsa bir de MicroSD kart yuvası var. Blade V8 Mini, kutusundan çıkar çıkmaz Android 7.0 çalıştırıyor.

Blade V8 Lite, ZTE’nin daha da düşük bir nihai ürünüdür. 5 megapiksel öne bakan bir modeli var. VR Lite’ın ekranı da 5 inç uzunluğunda, ancak sadece 720p. Ayrıca MediaTek işlemci, 2GB RAM, 2.500mAh pil ve 16GB dahili depolama birimi ile doludur ve Micro SD yuvası yoluyla daha fazla seçenek sunar.

Blade V8 Mini ve Blade V8 Lite için birkaç tanıtım ayrıntısı var. V8 Lite, Avrupa piyasalarına, yani İtalya, İspanya ve Almanya pazarında pazarlanırken, V8 Mini’nin piyasaya sürülmesi Asya Pasifik ve Avrupa’da çeşitli pazarlarda gerçekleşecek.