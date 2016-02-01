|ZTE Blade V8 Pro Özellikleri
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ZTE şirketi, yeni bir telefon tanıttı. Orta seviye kullanıcıları için tercih edilebilecek olan ZTE Blade V8 Pro, şık tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.
Her biri 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Blade V8 Pro, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. MicroSD ile 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunan cihaz, Parmak izi okuyucusuna da sahip.
13 MP çözünürlükteki arka kamerası otofokus ve LED flaş özellikleriyle desteklenirken; ön tarafta 1080p kayıt yapabilen 8 MP çözünürlükte bir öz çekim kamerası konumlandırılmış. Ayrıca 3140 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça uzun süre kullanıma fırsat vermektedir.
| Tasarım
|Boyutları
|156 x 77 x 9.1 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.140 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|552 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|ZTE Blade V8 Pro Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|81.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade V8 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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