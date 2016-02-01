ZTE Blade V8 Pro Özellikleri

ZTE şirketi, yeni bir telefon tanıttı. Orta seviye kullanıcıları için tercih edilebilecek olan ZTE Blade V8 Pro, şık tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Her biri 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Blade V8 Pro, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. MicroSD ile 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunan cihaz, Parmak izi okuyucusuna da sahip.

13 MP çözünürlükteki arka kamerası otofokus ve LED flaş özellikleriyle desteklenirken; ön tarafta 1080p kayıt yapabilen 8 MP çözünürlükte bir öz çekim kamerası konumlandırılmış. Ayrıca 3140 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça uzun süre kullanıma fırsat vermektedir.