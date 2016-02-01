ZTE Blade V8 Pro

ZTE Blade V8 Pro
100
3140 mAh
13 MP
5.5"
ZTE Blade V8 Pro
ZTE Blade V8 Pro
ZTE Blade V8 Pro
ZTE Blade V8 Pro
ZTE Blade V8 Pro
ZTE Blade V8 Pro Özellikleri

ZTE şirketi, yeni bir telefon tanıttı. Orta seviye kullanıcıları için tercih edilebilecek olan ZTE Blade V8 Pro, şık tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlükte ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Her biri 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Blade V8 Pro, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. MicroSD ile 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği sunan cihaz, Parmak izi okuyucusuna da sahip.

13 MP çözünürlükteki arka kamerası otofokus ve LED flaş özellikleriyle desteklenirken; ön tarafta 1080p kayıt yapabilen 8 MP çözünürlükte bir öz çekim kamerası konumlandırılmış. Ayrıca 3140 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça uzun süre kullanıma fırsat vermektedir.
Tasarım
ZTE Blade V8 Pro
3.5 (2 oy)

Boyutları 156 x 77 x 9.1 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.140 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 552 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE Blade V8 Pro Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 81.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V8 Pro Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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