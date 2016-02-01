|ZTE nubia N1 lite Özellikleri
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ZTE alt markası Nubia, MWC 2017‘de Nubia N1 lite akıllı telefonunu tanıttı.
Nubia N1 lite‘nin yumuşak başlangıcı, Nubia N1’in düşük tuş lansmandan sonra gerçekleşiyor ve teneke kutuda görünen – daha hafif bir N1 – gibi davranıyor.
HD ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D cam kullanıyor. Üstünde, tasarımda da görebileceğiniz bir LED flaşlı bir selfie kamera bulunuyor. Aygıtınızdaki dosyaları kilitlemeye yardımcı olabilecek bir parmak izi algılayıcısı olduğunu da biliyoruz.
Belli bir kullanıma sahip olduğumuz garip: Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam aygıta Mart ayının sonunda ulaşabilecekler. Diğer ülkeler ile ilgili henüz bir açıklama yok.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 77.5 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE nubia N1 lite Fiyatı
|850 ₺
|Editör Puanı
|78
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia N1 lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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