ZTE nubia N1 lite

ZTE nubia N1 lite
64
3000 mAh
8 MP
5.5"
ZTE nubia N1 lite
ZTE nubia N1 lite
ZTE nubia N1 lite
ZTE nubia N1 lite Özellikleri

ZTE alt markası Nubia, MWC 2017‘de Nubia N1 lite akıllı telefonunu tanıttı.

Nubia N1 lite‘nin yumuşak başlangıcı, Nubia N1’in düşük tuş lansmandan sonra gerçekleşiyor ve teneke kutuda görünen – daha hafif bir N1 – gibi davranıyor.

HD ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D cam kullanıyor. Üstünde, tasarımda da görebileceğiniz bir LED flaşlı bir selfie kamera bulunuyor. Aygıtınızdaki dosyaları kilitlemeye yardımcı olabilecek bir parmak izi algılayıcısı olduğunu da biliyoruz.

Belli bir kullanıma sahip olduğumuz garip: Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam aygıta Mart ayının sonunda ulaşabilecekler. Diğer ülkeler ile ilgili henüz bir açıklama yok.
Tasarım
ZTE nubia N1 lite
4 (2 oy)

Boyutları 153 x 77.5 x 8.4 mm
Ağırlığı 171 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE nubia N1 lite Fiyatı 850 ₺
Editör Puanı 78
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia N1 lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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