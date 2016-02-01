ZTE nubia N1 lite Özellikleri

ZTE alt markası Nubia, MWC 2017‘de Nubia N1 lite akıllı telefonunu tanıttı.

Nubia N1 lite‘nin yumuşak başlangıcı, Nubia N1’in düşük tuş lansmandan sonra gerçekleşiyor ve teneke kutuda görünen – daha hafif bir N1 – gibi davranıyor.

HD ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D cam kullanıyor. Üstünde, tasarımda da görebileceğiniz bir LED flaşlı bir selfie kamera bulunuyor. Aygıtınızdaki dosyaları kilitlemeye yardımcı olabilecek bir parmak izi algılayıcısı olduğunu da biliyoruz.

Belli bir kullanıma sahip olduğumuz garip: Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam aygıta Mart ayının sonunda ulaşabilecekler. Diğer ülkeler ile ilgili henüz bir açıklama yok.