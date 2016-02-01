ZTE nubia Z17 miniS

ZTE nubia Z17 miniS
110
3200 mAh
13 MP
5.2"
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS Özellikleri

ZTE Nubia Z17 miniS akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

ZTE Nubia Z17 miniS, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kart desteği ve 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, ZTE Nubia Z17 miniS arkada çift 13 megapiksel birincil kamera ve 16+5 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

ZTE Nubia Z17 miniS, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille güçlendiriliyor. 147.50 x 71.20 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

ZTE Nubia Z17 miniS, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
ZTE nubia Z17 miniS
4 (1 oy)

Boyutları 147.5 x 71.2 x 7.6 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Derin Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
ZTE nubia Z17 miniS Fiyatı 300 €
Editör Puanı 82.25
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
ZTE nubia Z17 miniS Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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