ZTE nubia Z17 miniS Özellikleri

ZTE Nubia Z17 miniS akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

ZTE Nubia Z17 miniS, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kart desteği ve 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, ZTE Nubia Z17 miniS arkada çift 13 megapiksel birincil kamera ve 16+5 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

ZTE Nubia Z17 miniS, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille güçlendiriliyor. 147.50 x 71.20 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

ZTE Nubia Z17 miniS, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.