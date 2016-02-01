ZTE nubia Z17s

ZTE nubia Z17s
280
3100 mAh
23 MP
5.73"
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s Özellikleri

ZTE Nubia Z17S akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2040 piksel çözünürlüğe sahip 5.73 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia Z17S, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64 GB ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17S arkada 23+12 megapiksel çift ana kamera ve 5 megapiksel çift ön kamera bulunuyor.

ZTE Nubia Z17S, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 147.46 x 72.68 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 170 gram ağırlığındadır.

ZTE Nubia Z17S, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi tarayıcı ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
ZTE nubia Z17s
3.3 (3 oy)

Boyutları 147.5 x 72.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.73"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.7%
Ekran Hacmi 87.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Aurora Mavi, Siyah Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 23 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
ZTE nubia Z17s Fiyatı 500 €
Editör Puanı 83
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia Z17s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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