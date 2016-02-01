|ZTE nubia Z17s Özellikleri
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ZTE Nubia Z17S akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2040 piksel çözünürlüğe sahip 5.73 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
ZTE Nubia Z17S, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64 GB ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17S arkada 23+12 megapiksel çift ana kamera ve 5 megapiksel çift ön kamera bulunuyor.
ZTE Nubia Z17S, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 147.46 x 72.68 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 170 gram ağırlığındadır.
ZTE Nubia Z17S, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi tarayıcı ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|147.5 x 72.7 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.73"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.7%
|Ekran Hacmi
|87.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Aurora Mavi, Siyah Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|5 MP
|2. Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|23 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|ZTE nubia Z17s Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|83
|Çıkış Tarihi
|19 Ekim 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia Z17s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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