ZTE nubia Z17s Özellikleri

ZTE Nubia Z17S akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2040 piksel çözünürlüğe sahip 5.73 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. ZTE Nubia Z17S, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64 GB ve 128GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17S arkada 23+12 megapiksel çift ana kamera ve 5 megapiksel çift ön kamera bulunuyor. ZTE Nubia Z17S, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 147.46 x 72.68 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 170 gram ağırlığındadır. ZTE Nubia Z17S, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, parmak izi tarayıcı ve Jiroskop bulunmaktadır.